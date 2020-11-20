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20.11.2020 15:01
Рубрика: Экономика

Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичное правительство с начала 2020 года одобрило технологическим компаниям города выплаты в виде субсидий и грантов на общую сумму около 875 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 225 технологических проектов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата мира Cybathlon 2020.

Московская программа поддержки инновационных проектов номинирована на премию ООН

По ее словам, Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Для них в городе создается инфраструктура, формируется система подготовки кадров, предоставляются субсидии и гранты. "С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 миллионов рублей", - сказала Наталья Сергунина.

Финансовую поддержку получили 225 технологических проектов. Им предоставлены субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

Говоря о важных направлениях развития технологического сектора Москвы, заммэра отметила выступление сборной России на чемпионате мира Cybathlon 2020, состоявшемся 13-14 ноября. Российские участники существенно улучшили показатели по сравнению с чемпионатом 2016 года, взяв серебро и бронзу в двух дисциплинах. Еще трое членов национальной команды вошли в топ-5.

На соревнованиях по кибатлетике спортсмены с особенностями здоровья используют передовые кибернетические технологии. Это бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие устройства. Российские кибатлеты выступали в пяти дисциплинах с применением отечественных разработок, большинство из которых было создано московскими компаниями.

По словам Екатерины Березий, генерального директора компании "ЭкзоАтлет", чья команда вместе с пилотом Юрием Сидоровым заняла пятое место, результаты соревнований продемонстрировали высокий уровень и пилотов, и разработчиков.

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"Мы гордимся тем, что наш экзоскелет трижды успешно прошел трассу, а Юра Сидоров смог поставить свой личный рекорд, потому что мы не создавали специальный "болид" для соревнований, Юра ходил на серийном сертифицированном экзоскелете, который сейчас уже применяется в реабилитации и помогает людям восстанавливаться более чем в 60 клиниках в разных странах мира", - отметила Екатерина Березий.

В условиях пандемии чемпионат Cybathlon 2020 проходил на "домашних" площадках стран-участниц, оборудованных по регламенту соревнований. В России такой площадкой стал Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

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