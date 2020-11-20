ВНИИ труда озвучил список самых опасных профессий

На российских предприятиях в прошлом году произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее. За год на производстве в результате несчастных случаев погибли 1 613 человек (в 2018 году было 1 698 погибших). Об этом "Российской газете" рассказали во ВНИИ труда, проанализировав статистику производственного травматизма за прошлый год.

Наиболее существенное снижение производственного травматизма отмечено в Амурской области (на 20,8%), Ивановской области (на 21,6%), Ставропольском крае (на 23%), Республике Адыгея (на 29,1%), Ненецком автономном округе (на 37,5%) и Сахалинской области (в 2,3 раза). Эксперты ВНИИ труда поясняют, что к наиболее "травмоопасным" видам экономической деятельности относятся обрабатывающие производства (на них приходится 25,6% страховых случаев); транспортировка и хранение (10,6%); здравоохранение и социальные услуги (9,8%); строительство (8,5%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8,4%); сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6,8%); добыча полезных ископаемых (5,3%).

Главные причины несчастных случаев на производстве - неудовлетворительная организация работ и так называемый человеческий фактор. Так, в 2019 году из-за неудовлетворительной организации работ произошел почти каждый третий несчастный случай (31,6% от общего количества зарегистрированных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями), из-за нарушения правил дорожного движения - 11,2%, нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда - 10,2%. Технологические и технические (техногенные) факторы стали причиной 6,7% несчастных случаев на производстве. "Доминирование организационных причин и "человеческого фактора" на протяжении многих лет говорит о том, что в организациях не проводится достаточной "работы над ошибками", основное внимание уделяется формальному исполнению нормативных требований. Это еще раз подчеркивает необходимость перехода в охране труда от принципа "соблюдай" к принципу инклюзивного управления вопросами охраны труда, повышению роли работодателей и работников в системе управления охраной труда", - подчеркнул генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Неудовлетворительным остается состояние условий и охраны труда в сфере малого бизнеса. Там расходы на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего примерно в 3 раза меньше, чем по стране в целом (4,8 и 15,1 тыс рублей, соответственно). В организациях малого бизнеса, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность, уровень производственного травматизма со смертельным исходом в 6,6 раза превысил аналогичный показатель крупных и средних предприятий; на предприятиях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и осуществляющих деятельность по ликвидации загрязнений - в 2,9 раза; в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - в 1,4 раза; в строительстве - в 1,3 раза; на обрабатывающих производствах - 1,2 раза. По словам Платыгина, проблема охраны труда в компаниях малого бизнеса актуальна дня многих стран. Ведь для таких компаний издержки по соблюдению всех требований, включая привлечение компетентных специалистов, относительно высоки. "С учетом того, что в организациях малого бизнеса занято значительное число работников, необходимо на уровне государства создавать инфраструктуру методической поддержки их деятельности в области безопасности и здоровья работников" - отмечает руководитель ВНИИ труда.

И добавляет, что вложения в профилактические мероприятия по снижению рисков на производстве - это инвестиции, которые помогают сокращать затраты и влияют на рост производительности труда. "По оценкам зарубежных экспертов, в перспективе до 2050 года мультифакторная производительность будет играть все большую роль в росте производительности труда и конкурентоспособности компаний. Однако многие работодатели продолжают воспринимать охрану труда как статью затрат, так как. "выгоды" проявляются в основном в долгосрочной перспективе", - говорит Дмитрий Платыгин. Он также пояснил, что сейчас идет пересмотр и отмена устаревших, дублирующих друг друга нормативных правовых актов в сфере охраны труда. Требования должны быть простыми, понятными, направленными на реальное снижение травматизма и профзаболеваемости на производстве.

При этом часть требований к условиям и охране труда на предприятии должен конкретизировать сам работодатель с учетом проведенного анализа профессиональных рисков. "Это повышает ответственность работодателей за проведение тех или иных видов работ, связанных с опасными и вредными факторами, и эффективность управления вопросами безопасности и сохранения здоровья работников", - отмечает Платыгин.