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20.11.2020 02:22
Рубрика: В мире

ВОЗ: Европе предстоят шесть тяжелых месяцев пандемии

Текст: Максим Макарычев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Европе, которая снова является эпицентром пандемии коронавируса, предстоят "тяжелые" шесть месяцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, выступая на виртуальном брифинге, заявил, что на прошлой неделе на континенте было зарегистрировано более 29 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. "Европа снова стала эпицентром пандемии вместе с Соединенными Штатами", - сказал Клюге на пресс-конференции в Копенгагене, добавив, что в Старом Свете "каждые 17 секунд умирает один человек".

Фото: AP
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По словам чиновника ВОЗ, которого цитирует ВВС, на Европу в настоящее время приходится 28% мировых случаев заболевания COVID-19 и 26% смертей. Он выразил особую озабоченность ситуацией в Швейцарии и Франции, где отделения интенсивной терапии загружены на 95%.

Тем не менее, отметил Клюге, число новых случаев заражения сокращается, поскольку карантин сдерживает распространение инфекций. Большинство европейских стран вновь ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение болезни, поскольку вторая волна пандемии набрала обороты в октябре.

На данный момент в Европе зарегистрировано 15 738 179 подтвержденных случаев коронавируса и 354 154 летальных исходов, связанных с COVID-19, и только в Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, есть более высокие общерегиональные показатели.

Между тем

На виртуальном саммите в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС может утвердить две вакцины.

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В мире Европа Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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