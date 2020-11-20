Возбуждены уголовные дела против лжесвидетелей по делу Ефремова

Неожиданно завершилось для трех человек участие в ситуации с аварией актера Михаила Ефремова - против тех, кто пытался ему помочь, возбудили уголовные дела.

Полиция возбудила дела против лжесвидетелей. Фамилии этих граждан полиция не называет. Но известно, что они подозреваются в даче заведомо ложных показаний.

Двое из них заявили в суде, что 8 июня этого года оказались очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова. Но они видели за рулем его авто совсем не Ефремова.

Еще один гражданин даже описал внешность незнакомца. Этот человек, расписавшись за ответственность за дачу ложных показаний, заявил, что на месте водителя вообще никого не было.

По закону подобные объяснения противоречат собранным по делу доказательствам, а значит все трое дали заведомо ложные показания. Теперь против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 307 УК РФ.