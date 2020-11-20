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20.11.2020 17:46
Рубрика: Происшествия

Возбуждены уголовные дела против лжесвидетелей по делу Ефремова

Текст: Наталья Козлова
Неожиданно завершилось для трех человек участие в ситуации с аварией актера Михаила Ефремова - против тех, кто пытался ему помочь, возбудили уголовные дела.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Полиция возбудила дела против лжесвидетелей. Фамилии этих граждан полиция не называет. Но известно, что они подозреваются в даче заведомо ложных показаний.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова заявил о примирении актера с потерпевшими

Двое из них заявили в суде, что 8 июня этого года оказались очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова. Но они видели за рулем его авто совсем не Ефремова.

Еще один гражданин даже описал внешность незнакомца. Этот человек, расписавшись за ответственность за дачу ложных показаний, заявил, что на месте водителя вообще никого не было.

По закону подобные объяснения противоречат собранным по делу доказательствам, а значит все трое дали заведомо ложные показания. Теперь против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 307 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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