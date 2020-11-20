Врач рассказал о причинах аллергических реакций на сладости

Многие считают, что сладкое может вызвать аллергию. При этом сахар или, точнее, его главный элемент - сахароза, присутствующий в сладких продуктах, не является аллергеном. Так почему, к примеру, после съеденной шоколадки возникает аллергическая реакция? Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала объяснил, причина этого - в отдельных компонентах сладости, а не в сахаре.

Как рассказал специалист kp.ru, нужно отличать истинную аллергию от псевдоаллергических реакций, при которых также может возникнуть покраснение, шелушение кожи, жжение, чихание, насморк и так далее, вплоть до повышения температуры. Но это не аллергия. Разница между ними - отсутствие иммунологического компонента: реакция возникает, а антител - специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) к какому-либо компоненту продукта, нет.

Вопрос в том, какой именно компонент и в каком количестве содержится в десерте. Если в его составе есть истинный аллерген, например, арахис, орехи, соя, реакция организма может быть сильной - до анафилактического шока. Если в составе сладкого продукта нет истинных аллергенов, лечение не требуется. Но при появлении неприятных симптомов лучше обратиться к врачу-аллергологу, который с помощью анализов должен определить их природу - псевдоаллергия это или нет.

- Сладкое - это углевод, а не белок, поэтому истинную аллергию оно не вызывает. Просто необходимо определить безопасную для человека дозу такого продукта. Если говорим про пищевую аллергию, назначается элиминационная диета, - говорит Анатолий Бала.

При такой диете исключаются продукты, на которые возникает реакция или могут возникнуть перекрестные аллергические реакции. Также при наличии симптомов, которые требуют лечения, специалист может назначить лекарства. При ярко выраженных симптомах это будут антигистаминные или гормональные препараты, чтобы снять сильный зуд, раздражение или отек.

При анафилактическом шоке, до приезда скорой помощи, можно использовать шприц-ручку с адреналином, чтобы исключить угрозу для жизни человека. Простой способ не допустить подобных состояний - контроль за количеством съедаемых вкусностей. При покупке десерта необходимо выяснить, что в его составе. Также нужно разнообразить сладкое меню.

Как считает врач, за несколько приемов можно съесть пару конфет, кусочек шоколада, две-три вафли и зефир. Желательно выбирать продукты с минимальным содержанием аллергенов и гистаминолибераторов, к примеру, зефир, пастилу, мармелад.

Необходимо учитывать и свой возраст, так как у человека с годами постепенно снижается уровень фермента, расщепляющего гистамин: что было безопасно в юности, может вызвать сыпь в старости.