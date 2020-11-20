Врач рассказала о способах избавления от осенней депрессии

Меланхолия, хандра, печаль, тоска, уныние - все эти поэтические описания душевного смятения психологи назвали одним словом - депрессия. Врачи также определили, что заболевание чаще всего наступает в октябре или ноябре, когда продолжительность светового дня уменьшается.

- Осенняя депрессия медицинским языком называется "сезонное аффективное расстройство". Оно проявляется снижением настроения, упадком сил, утратой интересов, отсутствием удовольствия от жизни, чувством вины, ухудшением памяти, беспокойством, медлительностью, нарушением сна, - заявила kp.ru врач-невролог Елена Гайворонская.

В таком случае, врач советует нужно больше находиться на свету и купить яркие лампы, а также добавить физическую активность и придерживаться режима сна. Следует отметить, что православные священники рекомендовали бороться с унынием - физическим трудом, даже через силу, и молитвами - для восстановления душевного равновесия.

Однако, если тревожность и снижение концентрации не уходят, а страхи и апатия начинают одолевать все сильнее, то тогда следует обращаться к профессиональным психологам. Врачи назначат медикаментозное лечение и другие процедуры.