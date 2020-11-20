Имя по документам Psychrolutes marcidus

Имя в миру: Рыба-капля

Откуда родом: Акватория Австралии, Тасмании и Новой Зеландии

Родственники: Всего известно 11 видов рыбы-капли (род Psychrolutes)

Если вдруг из-за нехватки солнца в вас развивается желание залечь на дно да на подольше, одумайтесь и посмотрите, к чему привела такая стратегия нашу тварь номера - рыбу-каплю. Несколько миллионов лет назад предок психролютов залёг на дно и дал начало современным видам. Возможно, когда-то их было больше. Возможно, их больше и сейчас - просто не всех пока выудили с километровой-то глубины. Возможно, кого-то отсеял отбор. В строгой биологической системе знаний их числится ровно 11.

Открыли психролютов меньше ста лет назад: в 1926 году австралийские рыбаки выловили странную рыбу с похожим на нос выростом на переднем конце головы и очень антропоморфными, крупными глазами. Относительно выроста глаза расположены так, что наш мозг видит в шарообразной рыбе брата своего с бесконечно грустным выражением лица.

В первой половине XX века изучению глубоководной фауны уделяли не так много внимания, как сейчас, поэтому строение и образ жизни психролюта, как и другие его виды, оставались неизвестны ещё много десятков лет. А первый выловленный вид нарекли marcidus - "ослабленным" в переводе с латыни. Мускулатура у них и правда развита не слишком хорошо в силу особенностей донных условий. Давление там слишком высокое - в 60-120 раз выше, чем на уровне моря, - и работать мышцами в столь плотной среде неэффективно. Плавательного пузыря тоже нет: любой газ при таком давлении становится настолько сжатым, что не может работать, как у менее глубоководных рыб.

Разве может рыба не уметь плавать? Вот и психролюты умеют. Правда, для этого им пришлось стать слизью. В прямом смысле слова: их ткани настолько упростились, что представляют собой слизь с плотностью примерно равной или чуть более низкой, чем вода на километровой глубине. Зато рыба-капля получила возможность плавать без каких-либо энергетических затрат и шевелений. Плохо развитая мускулатура позволяет ей разве что встрепенуться в направлении проплывающей мимо пищи.

Впрочем, психролюты предпочитают не делать резких движений. Обычно они либо плавают с открытым ртом, заглатывая случайно попавших туда беспозвоночных, либо просто лежат на дне, тоже с открытым ртом, в ожидании, пока еда сама заплывёт. Икру мечут прямо под себя. Отложившие икру самки вовсе перестают двигаться. Учёные считают это заботой о потомстве.

Из-за крайне антропоморфного вида и понятного многим образа жизни психролют ослабленный стал интернет-звездой. Фанаты рыбы-капли подписывают петиции в защиту странной глубоководной твари, ибо она оказалась в уязвимом положении. В последние годы её с сородичами и другими обитателями глубин стали вылавливать специальными тралами, которые волочатся по дну и собирают всё, что попадётся, отсеивая лишь мелкие частицы грунта. Потом рыбаки продают диковинных существ на рынках.

Правда, насколько уменьшилась популяция психролютов от траления, до конца непонятно. Равно как и численность их популяций. Равно как и детали образа жизни. Рыбаки до глубин океана добрались, а учёные здесь пока нечастые гости.

- А почему психролютом назвали?

- Да потому что холодно на дне. Если на берегу в Австралии, например, +20 и можно гулять, наслаждаясь бризом, то на глубине 1 км водичка 4-градусная. Вот выловили оттуда рыбу странную и назвали "любителем холодных ванн" - на древнегреческом только.