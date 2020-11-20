В гробнице таинственного священника нашли выбитое на камне Евангелие

В Болгарии археологи обнаружили таинственную могилу, в которой, возможно, был похоронен патриарх XIII века. Под его головой был обнаружен камень с выгравированными на нем стихами из Евангелия от Иоанна.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана на территории монастыря древнего города Тырновграда, который сейчас носит название Велико Тырново.

Ранее археологи раскопали там несколько могил, датируемых периодом Второго Болгарского царства (1185-1396 / 1422 гг.). Тырновград был ее столицей. Монастырь Святой Девы Марии был расположен недалеко от крепости Царевец, одной из мощнейших цитаделей средневековья в данном регионе.

Останки таинственного высокопоставленного священнослужителя были найдены в могиле № 9. По мнению археологов, он был как минимум настоятелем монастыря или одним из патриархов Болгарской православной церкви в XIII веке, которым и датируется это захоронение.

К сожалению, пока не удалось найти свидетельств, которые позволили бы идентифицировать личность этого человека. На то, что он занимал высокий пост в церковной иерархии, указывает характер захоронения. В частности, под голову погребенного был подложен камень правильной прямоугольной формы. Подобные "подушки" в те времена подкладывали только под головы самых видных священников.

На камне исследователи обнаружили надпись на староболгарском языке, который был языком средневековой Болгарской империи. Он был широко распространен в Восточной Европе как литературный язык и частично используется до сих пор. Его также называют "церковнославянским".

Надпись состоит из семи строк, а в центре камня изображен крест. Текст был переведен профессором Казимиром Попконстантиновым, экспертом в области христианской археологии. Ученый установил, что надпись содержит первые четыре стиха из Евангелия от Иоанна, из Нового Завета.

Так, на камне написано: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"; "То же было в начале с Богом"; "Все было создано им; и без него не было сделано ничего, что было бы сделано"; "В нем была жизнь; и жизнь была светом людей".

"Такие подголовные камни кладут под головы членов высшего духовенства в их могилах, - заявил ведущий автор исследования, профессор Хитко Вачев. - На данный момент невозможно сказать с абсолютной уверенностью, кто именно был похоронен в этой могиле. Но можно предположить, что он был, по меньшей мере, настоятелем монастыря. Есть гипотеза, что он был одним из болгарских патриархов. Возможно, это был высокопоставленный священнослужитель по имени Йоан (Иван, Иоанн), который попросил поместить под его голову в могиле цитату из Святого Евангелия от Иоанна".

Среди других интересных находок, которые были сделаны в ходе тех же раскопок в Велико Тырново, ученый отметил также золотые нити из могил ранневизантийского и раннехристианского периода.

Руины монастыря Святой Девы Марии были обнаружены в 2014 году. Они расположены к юго-востоку от крепости Царевец на холме, называемом "Франкским кварталом". В 2015 году там же были обнаружены ранневизантийские базилики. Считается, что монастырь был построен в XIII веке и был главным монастырем в столице Второго Болгарского царства.