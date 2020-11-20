Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул первые требования

Человек, захвативший девять человек в центре Тбилиси, выдвинул условия, на которых согласится освободить заложников.

В частности, преступник потребовал сокращения банковских процентов и цен на медикаменты, сообщают местные СМИ. По данным телеканала "Рустави 2", двое заложников уже на свободе. Их опрашивает полиция. По словам очевидцев, захватчик явно эмоционально нестабилен и находится в нездоровом психическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащий район. К месту инцидента был стянут спецназ.