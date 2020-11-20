Затраты вузов на онлайн втрое превысили экономию от перехода на дистант

Ректоры ведущих вузов, входящих в ассоциацию "Глобальные университеты" отреагировали на требования некоторых студентов снизить плату за обучение, так как дистанционный формат не может заменить очные занятия. Заявление группы ректоров опубликовано на сайте Высшей школы экономики.

"Никто из нас не считает переход в полный онлайн благом - это вынужденная мера. Тем не менее, основная часть российских вузов, будучи вынужденными перейти на онлайн-обучение, сумела удержать качество образовательного процесса", - говорится в заявлении.

Ректоры предлагают разобраться в том, что означает дистанционный формат, как сейчас реализовано обучение и какой объем образовательных услуг получают студенты.

С правовой точки зрения применение вузами дистанционных технологий полностью соответствует действующему законодательству и никак не говорит об "одностороннем изменении договора об оказании образовательных услуг", на что ссылаются некоторые студенты.

"В федеральном законе "Об образовании" онлайн-обучение относится к технологиям образования, а не к его формам (очная, заочная). В дистанте сохраняется и форма обучения, и объем самой образовательной услуги, количество аудиторных часов", - поясняют авторы. Кроме того, занятия на удаленке организовываются онлайн в режиме реального времени и по расписанию. Интенсивность и качество так называемых "контактных" часов (общения преподавателя со студентами) не меняются по сравнению с традиционным форматом, а зачастую даже усиливаются.

Но, допуская, что не везде эти критерии могут выполняться в силу разных причин, ректоры считают: руководителям ведущих университетов вместе с Минобрнауки необходимо разработать нормативно-методические документы по организации дистанционного образования и его соответствия требованиям к качеству.

Ректоры подчеркивают: университеты несут дополнительную финансовую нагрузку, решая вопросы обеспечения студентов и преподавателей техническими средствами и средствами связи, расширяя возможности их доступа к онлайн-ресурсам.

"В среднем по России рост затрат университетов в весеннем семестре оказался примерно в три раза выше, чем их вынужденная экономия на прекращении использования ряда помещений и других ресурсов", - отмечают авторы заявления. Не стоит забывать, что абсолютно все вузы смогли сохранить в 2020 году стоимость обучения для студентов-платников на уровне 2019 года, потеряв тем самым заметную часть внебюджетных доходов.

Таким образом, считают ректоры, сам по себе переход в онлайн-режим не позволяет говорить об ухудшении качества образовательных услуг.

Но если какой-то вуз систематически не обеспечивает интерактивный режим занятий и их качество, то это, бесспорно, не только основа требований для студентов, но и задача для Рособрнадзора. "Но требования должны носить доказательный характер и предъявляться к конкретной образовательной программе", - уточняется в заявлении.

В ведущих университетах дистант устроен так: от студентов требуется каждую неделю сдавать несколько заданий по разным предметам, от преподавателя - регулярно проверять их в ускоренном режиме. Так что добросовестное проведение очного обучения в режиме онлайн - это практически всегда повышение интенсивности занятий. Здесь и синхронный выход в "эфир" студентов и преподавателя, участие в чатах как параллельном дополнительном инструменте обсуждения темы.

"Дополнительно к синхронным занятиям нашими университетами организовано обязательное консультирование преподавателями студентов как в режиме открытой коммуникации, так и по предварительной записи студентов", - сообщают ректоры вузов.

Повышенные затраты на становление и стабилизацию дистанционного формата обучения университеты считают инвестициями в его более высокое качество.

Справка "РГ"

В ассоциацию "Глобальные университеты" входит 21 вуз. Это участники программы повышения конкурентоспособности российских вузов "Проект 5-100": БФУ им. И. Канта, ДВФУ, ИТМО, КФУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, НИТУ "МИСиС", НИЯУ МИФИ, НГУ, РУДН, Самарский университет, Сеченовский университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СПбПУ, СФУ, ТГУ, ТПУ, ТюмГУ, Университет Лобачевского, УрФУ, ЮурГУ.