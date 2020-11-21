"Аритмия" Бориса Хлебникова получила Премию Совета Европы

Фильм "Аритмия" российского режиссера Бориса Хлебникова, созданный при поддержке Eurimages Fund, награждён премией Совета Европы за художественное творчество на закрытии Etoiles et Toiles du Cinéma Européen в кинотеатре "Одиссей-синема" в Страсбурге.

Премия, которая вручалась в 21-й раз, была учреждена Советом Европы, Eurimages Fund и кинотеатром "Одиссей" в Страсбурге. На этот раз на суд жюри было предоставлено 11 картин, созданных при поддержке Евримаж; смотр длился более четырех недель и проходил в кинотеатре "Одиссей-синема".

По итогам голосования жюри были присуждены три премии, одну из которых - Приз "Одиссей за художественное творчество" - получил фильм "Аритмия". Как гласит решение жюри, фильм награжден "за замечательный метод, позволивший режиссеру совместить многие художественные достоинства: великолепно освоенную кинематографическую эстетику, работу с талантливыми актерами, волнующую историю любви, устоявшей перед серьезными испытаниями, и, наконец, актуальную для всех проблему ущерба, который причиняет медицине ее подчинение законам рентабельности".

Призом "Одиссей за права человека" награжден фильм Раду Жуде (Румыния) за фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю варварами". Специальной наградой жюри увенчало фильм Элиа Сулеймана "Должно быть, это рай" (Израиль).

Комментирует Наталия Дрозд-Макан, продюсер фильма "Аритмия": "Удивительно получать премии до сих пор, ведь фильм вышел в 2017 году, а сейчас уже конец 2020 года. Приятно знать, что картина живет, что у нее есть зритель. К тому же, это очень престижно, потому что в принципе поддержку Евримажа - фонда совета Европы - получает незначительное количество картин. "Аритмия" в свое время эту поддержку получила. Конечно, среди этого узкого круга картин, поддержанных Евримажем, стать одной из лучших, это большая радость. Для нас крайне приятно и престижно получать награду таких высоких профессионалов, как Совет Европы и фонд Евримаж".