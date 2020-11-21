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21.11.2020 00:21
Рубрика: Культура

"Аритмия" Бориса Хлебникова получила Премию Совета Европы

Текст: Валерий Кузнецов
Фильм "Аритмия" российского режиссера Бориса Хлебникова, созданный при поддержке Eurimages Fund, награждён премией Совета Европы за художественное творчество на закрытии Etoiles et Toiles du Cinéma Européen в кинотеатре "Одиссей-синема" в Страсбурге.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Пресс-служба киностудии "Юность"
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Премия, которая вручалась в 21-й раз, была учреждена Советом Европы, Eurimages Fund и кинотеатром "Одиссей" в Страсбурге. На этот раз на суд жюри было предоставлено 11 картин, созданных при поддержке Евримаж; смотр длился более четырех недель и проходил в кинотеатре "Одиссей-синема".

По итогам голосования жюри были присуждены три премии, одну из которых - Приз "Одиссей за художественное творчество" - получил фильм "Аритмия". Как гласит решение жюри, фильм награжден "за замечательный метод, позволивший режиссеру совместить многие художественные достоинства: великолепно освоенную кинематографическую эстетику, работу с талантливыми актерами, волнующую историю любви, устоявшей перед серьезными испытаниями, и, наконец, актуальную для всех проблему ущерба, который причиняет медицине ее подчинение законам рентабельности".

Фото: iStock
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Призом "Одиссей за права человека" награжден фильм Раду Жуде (Румыния) за фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю варварами". Специальной наградой жюри увенчало фильм Элиа Сулеймана "Должно быть, это рай" (Израиль).

Комментирует Наталия Дрозд-Макан, продюсер фильма "Аритмия": "Удивительно получать премии до сих пор, ведь фильм вышел в 2017 году, а сейчас уже конец 2020 года. Приятно знать, что картина живет, что у нее есть зритель. К тому же, это очень престижно, потому что в принципе поддержку Евримажа - фонда совета Европы - получает незначительное количество картин. "Аритмия" в свое время эту поддержку получила. Конечно, среди этого узкого круга картин, поддержанных Евримажем, стать одной из лучших, это большая радость. Для нас крайне приятно и престижно получать награду таких высоких профессионалов, как Совет Европы и фонд Евримаж".

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