Белорусские меломаны рукоплещут премьере "Фауста" в Большом театре

Трагическая легенда об известном чернокнижнике XVI века - докторе Фаусте - стала величайшим открытием не только для немецкого писателя и философа Иоганна Гете, но и позволила подарить музыкальному миру оперный шедевр Шарля Гуно. А дьявольская ремарка Мефистофеля: "Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо", уже давно стала эпиграфом для творческого осмысления и современными мастерами искусства категорий добра и зла.

И вот спустя полтора столетия после оперной премьеры "Фауста" на парижской сцене, ее очередная сценическая постановка была встречена овациями 21 ноября в Большом театре Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Правда, в белорусской столице оперная история легендарного доктора получала сценическое воплощение еще в 1928 году. И вот под занавес ноября зрителям была представлена очередная, четвертая по счету, редакция музыкального искусства режиссера-постановщика Анны Моторной, которая за последние годы только в Белорусском государственном академическом музыкальном театре успела завершить работу над десятком спектаклей.

Кстати, обозреватели уже успели отметить, что режиссерская концепция оперного спектакля "призывает задуматься над сущностными нравственно-этическими проблемами". А зритель словно помещается в атмосферу фаустовского эксперимента, где он постоянно балансирует на грани реальности и нереальности, иллюзии и данности, осознанного представления и чувствования.

Сама же режиссер полагает, что история, предложенная зрителю, с одной стороны, может считаться абсолютно традиционной, но с другой - совершенно иллюзорной, а с третьей - абсолютно фантасмагорической.

"Мы представили зрителю метаморфозу. "Фауст" - это иллюзия. "Фауст" - это то, что есть вокруг нас. Мефистофель - это то, что есть везде. Каким образом мы выбираем между добром и злом? Наверное, в этом и есть суть происходящего", - констатирует постановщик, слова которого цитирует агентство.

А в самом коллективе театра еще накануне премьеры оперную премьеру назвали безусловным бестселлером. И поясняли: "в первую очередь потому, что сам материал предполагает бездну смыслов, но самое главное - он обладает невероятной эмоциональностью, которая может заставить вас сопереживать".