Бойкова и Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при в Москве

Чемпионы Европы 2019 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа Гран-при в Москве.

Борьба за победу развернулась между учениками Артура Минчука и Тамары Москвиной: Бойковой - Козловским и Анастасией Мишиной - Александром Галлямовым, которые лидировали после короткой программы.

На недавнем этапе Кубка России в Казани Мишина и Галлямов обошли не только Бойкову и Козловского, но также призеров Олимпийских игр в командном турнире, призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову - Владимира Морозова, которые на московском турнире не выступали.

Так что на произвольную программу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли очень заряженными, показали чистый прокат и сорвали овации зала. Мишина и Галлямов, наоборот, допустили ошибки, поэтому, несмотря на более сложный технический контент, опустились на второе место (225,80 балла против 232,56 у победителей).

Третью строчку заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, заработавшие по сумме двух прокатов 210,07 очка.