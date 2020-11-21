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21.11.2020 19:19
Рубрика: Спорт

Бойкова и Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при в Москве

Текст: Анна Козина
Чемпионы Европы 2019 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа Гран-при в Москве.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Борьба за победу развернулась между учениками Артура Минчука и Тамары Москвиной: Бойковой - Козловским и Анастасией Мишиной - Александром Галлямовым, которые лидировали после короткой программы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Синицина и Кацалапов выиграли московский этап Гран-при

На недавнем этапе Кубка России в Казани Мишина и Галлямов обошли не только Бойкову и Козловского, но также призеров Олимпийских игр в командном турнире, призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову - Владимира Морозова, которые на московском турнире не выступали.

Так что на произвольную программу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли очень заряженными, показали чистый прокат и сорвали овации зала. Мишина и Галлямов, наоборот, допустили ошибки, поэтому, несмотря на более сложный технический контент, опустились на второе место (225,80 балла против 232,56 у победителей).

Третью строчку заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, заработавшие по сумме двух прокатов 210,07 очка.

Спорт Фигурное катание

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