Британские власти обещали смягчить ограничения на праздники

Правительство Британии не исключает смягчения жестких мер по борьбе с коронавирусом на новогодние праздники. Ситуация с пандемией в последнее время стабилизируется благодаря локдауну. В этой связи семьям хотят позволить собираться на Рождество.

"Конечно, это не будет похоже на обычное Рождество, должны быть установлены определенные правила. Но людям надо позволить немного больше, они с нетерпением ждут праздников", - заявил телеканалу Sky News министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По словам министра, он разрабатывал одинаковые правила на Рождество с автономными администрациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые проводят свою собственную политику по борьбе с пандемией.

Хэнкок не скрывал, что власти стоят перед дилеммой - ослабить ограничения с риском возобновления распространения болезни и смерти, или запретить собрания людей.

В Соединенном Королевстве наихудшее официальное число жертв коронавируса в Европе. В этой связи премьер-министр Борис Джонсон наложил одни из самых строгих ограничений в мирное время в попытке остановить распространение коронавируса.