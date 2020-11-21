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Рубрика: В мире

Британские власти обещали смягчить ограничения на праздники

Текст: Александр Саможнев

Правительство Британии не исключает смягчения жестких мер по борьбе с коронавирусом на новогодние праздники. Ситуация с пандемией в последнее время стабилизируется благодаря локдауну. В этой связи семьям хотят позволить собираться на Рождество.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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"Конечно, это не будет похоже на обычное Рождество, должны быть установлены определенные правила. Но людям надо позволить немного больше, они с нетерпением ждут праздников", - заявил телеканалу Sky News министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По словам министра, он разрабатывал одинаковые правила на Рождество с автономными администрациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые проводят свою собственную политику по борьбе с пандемией.

Хэнкок не скрывал, что власти стоят перед дилеммой - ослабить ограничения с риском возобновления распространения болезни и смерти, или запретить собрания людей.

В Соединенном Королевстве наихудшее официальное число жертв коронавируса в Европе. В этой связи премьер-министр Борис Джонсон наложил одни из самых строгих ограничений в мирное время в попытке остановить распространение коронавируса.

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