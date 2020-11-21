Дальний Восток показали глазами 60 современных художников

Российский Дальний Восток глазами современных художников разных поколений. На площадке Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) открылась выставка "Дальний Восток. Параллели и меридианы", на которой представлено более 60 картин студентов, начинающих художников и преподавателей местного института искусств. Об этом сообщили в Агентстве.

"Художественные полотна, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, вошедшие в экспозицию, отмечены колоритом Дальнего Востока. В экспозиции представлен широкий диапазон направлений и стилей. Работы, посвященные духовным ценностям коренных малочисленных народов. Синтез народного искусства и академической живописи", - подчеркивается в сообщении.

Транссибирская магистраль, моряки и подводники - живописные полотна, показывающие людей, навсегда выбравших море своей судьбой - составляют основу экспозиции, повествующей о реальной жизни дальневосточников, говорится в тексте.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении, напомнил, что в июньском указе президента Владимира Путина "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока" обозначены главные стратегические цели госполитики региона. "В ближайшие четыре года на этих территориях все ключевые показатели качества жизни людей и показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, в том числе и в сфере культуры, поэтому такие проекты будут и в дальнейшем поддержаны министерством", - отметил он.

Выставочный проект "Дальний Восток. Параллели и меридианы" подготовлен АО "СУЭК", Национальным музеем Бурятии совместно с Дальневосточным государственным институтом искусств при поддержке "Тугнуйского погрузочно-транспортное управления", АО "Дальтрансуголь" и ООО "Малый порт". Соорганизатором выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Проект получил поддержку со стороны Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.