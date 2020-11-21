Новости

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом 03:10
Синоптики рассказали о погоде на новой неделе в европейской части РФ 03:04
Дальний Восток показали глазами 60 современных художников 03:00
Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента 02:17
"Монако" одержал волевую победу над "ПСЖ" забив три мяча во втором тайме 01:46
Медведев выиграл у Шварцмана на Итоговом турнире АТР 01:30
В торговом центре в Висконсине произошла перестрелка 01:21
Трамп обвинил фармкомпании в попытках помешать его переизбранию 00:54
В Подмосковье продлили запрет массовых мероприятий 00:47
В Екатеринбурге открылась выставка "Русская Голгофа. 1917-1921" 00:17
В столице ликвидируют последствия пятничного снега с дождем 00:05
РПЦ не будет поминать главу Кипрской церкви из-за украинских раскольников 20.11.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 20.11.2020
Анна Кузнецова уверена, что в России нужна концепция детской безопасности 20.11.2020
Российских пограничников на границе Армении и Азербайджана усилят резервом 20.11.2020
Вильфанд сравнил ледяной дождь во Владивостоке с московским в 2010 году 20.11.2020
Косторная: Мир борется с коронавирусом, я - с прыжками 20.11.2020
Минобороны сообщило о 4 174 военнослужащих с коронавирусом 20.11.2020
Власти Москвы пока не будут закрывать детсады 20.11.2020
Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом 20.11.2020
Путин назвал испорченными отношения с США 20.11.2020
Лавров: Россия продолжит играть созидательную роль в мире 20.11.2020
Главную елку страны доставят в Москву из Наро-Фоминска 20.11.2020
Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года 20.11.2020
В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии 20.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 03:00
Рубрика: Культура

Дальний Восток показали глазами 60 современных художников

Текст: Светлана Ментюкова

Российский Дальний Восток глазами современных художников разных поколений. На площадке Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) открылась выставка "Дальний Восток. Параллели и меридианы", на которой представлено более 60 картин студентов, начинающих художников и преподавателей местного института искусств. Об этом сообщили в Агентстве.

Фото: Екатерина Христозова
В Тюмени художник театра показал написанные на самоизоляции картины

"Художественные полотна, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, вошедшие в экспозицию, отмечены колоритом Дальнего Востока. В экспозиции представлен широкий диапазон направлений и стилей. Работы, посвященные духовным ценностям коренных малочисленных народов. Синтез народного искусства и академической живописи", - подчеркивается в сообщении.

Транссибирская магистраль, моряки и подводники - живописные полотна, показывающие людей, навсегда выбравших море своей судьбой - составляют основу экспозиции, повествующей о реальной жизни дальневосточников, говорится в тексте.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении, напомнил, что в июньском указе президента Владимира Путина "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока" обозначены главные стратегические цели госполитики региона. "В ближайшие четыре года на этих территориях все ключевые показатели качества жизни людей и показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, в том числе и в сфере культуры, поэтому такие проекты будут и в дальнейшем поддержаны министерством", - отметил он.

Выставочный проект "Дальний Восток. Параллели и меридианы" подготовлен АО "СУЭК", Национальным музеем Бурятии совместно с Дальневосточным государственным институтом искусств при поддержке "Тугнуйского погрузочно-транспортное управления", АО "Дальтрансуголь" и ООО "Малый порт". Соорганизатором выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Проект получил поддержку со стороны Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Культура Арт Живопись

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей