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21.11.2020 15:58
Рубрика: Спорт

Дочь Шойгу - единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона России

Текст: Максим Домчев
Дочь Шойгу. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Дочь Шойгу. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Дочь Шойгу. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу, являющаяся дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу, стала единственным кандидатом на должность президента Федерации триатлона России (ФТР), сообщается на официальном сайте организации.

В ВФЛА назначили и.о. президента организации

Отчетно-выборная конференция ФТР, на которой будет выбран глава организации, состоится 5 декабря.

Нынешний президент организации Петр Иванов на новый срок переизбираться не будет - он претендует на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Главная моя задача - использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации", - написала Ксения Шойгу в своей заявке кандидата на вакантную должность.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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