Дочь Шойгу - единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона России

Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу, являющаяся дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу, стала единственным кандидатом на должность президента Федерации триатлона России (ФТР), сообщается на официальном сайте организации.

Отчетно-выборная конференция ФТР, на которой будет выбран глава организации, состоится 5 декабря.

Нынешний президент организации Петр Иванов на новый срок переизбираться не будет - он претендует на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Главная моя задача - использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации", - написала Ксения Шойгу в своей заявке кандидата на вакантную должность.