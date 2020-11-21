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21.11.2020 17:34
Рубрика: Культура

Экс-участник "Ленинграда": Современного артиста избаловали

Текст: Александр Алексеев
На видеосервисе Premier стартовало новое музыкальное шоу "Вписка у Маргулиса". Замечательное как по идее, так и по творческим амбициям. Его замысел в том, что рэпер ST (в прошлом участник "Ленинграда", а также автор хита "Балалайка", нескольких сольных альбомов и телеведущий) приводит к Евгению Маргулису артистов и группы, которые популярны в интернете, но широкой аудитории пока мало известны.
Рэпер ST. Фото: instagram.com Рэпер ST. Фото: instagram.com
Рэпер ST. Фото: instagram.com
Фото: РИА Новости
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Гостями первого эфира, состоявшегося 16 ноября стали рэперша Instasamka и ее коллега - Monetken. А затем, 18 ноября "под раздачу" попала казанская группа Dabro (да, именно с таким правописанием), чей хит "Юность" уже ротируется в эфире "Русского радио" и многих других FM-радиостанций. Приглашенные на "Вписку к Маргулису" музыканты играют живьем, а потом ST и ЕМ разбирают их музыку и тексты, немало шутят, обсуждают, троллят, а потом порой разучивают популярные танцы в TikTok. Звучат и новые песни, конечно "живьем".

Очень драйвовая, дерзкая и увлекательная программа, не имеющая аналогов на отечественном телевидении. Но, оказывается, артисты побаиваются на нее приходить. Об этом в эфире "Авторадио" рассказал теперь ST (он же Александр Степанов) - создатель, продюсер и соведущий программы "Вписка у Маргулиса":

- Музыканты отказываются выступать у нас (имеется ввиду - "живьём", - при Ред.) под любыми предлогами. Я слышал такие версии: у кого-то гастрольный график в пандемию, кто-то не может оторваться от записи альбома, кому-то, чтобы порепетировать, нужно собрать музыкантов, и у нас спрашивали: покроем ли мы эти расходы? Ну, в смысле? Такое ощущение, что люди просто боятся заниматься своей прямой обязанностью - прийти и спеть песни. Во время пандемии это уникальная вещь, особенно, когда твои слушатели, самые преданные фанаты, могут прийти, послушать тебя и получить автограф, познакомиться и поучаствовать в съемках.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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И справедливо резюмировал:

- Современного артиста избаловали тем, что он может делать что угодно, кроме своего прямого назначения, - отметил ST. - Мы живем в уникальное время. Сегодня артисту для того, чтобы быть популярным, не обязательно петь. Ему можно ходить на юмористические шоу, где про него будут смешно шутить, издеваться над ним, где он будет испытывать на себе разные вещи, сидеть и терпеть… Сегодняшние звезды гонятся за славой и хайпом. А при этом не всегда умеют петь….

Комментарий "РГ":

Да, все сказано правильно. В подтверждение можно привести с десяток примеров. Да наши читатели, наверняка, легко сделают это... Не будем называть конкретных имен. Может, кто-то, прочитав слова ST, изменится.

В самом деле, хайп - штука важная, да и удачно выбранный, влекущий зрителей образ, имидж - тоже. Но ведь надо что-то и петь со сцены без фанеры, и приносить треки на радио. В общем, есть о чем задуматься…

Кстати

Первая серия (так именует выпуски "Вписки у Маргулиса" видео-сервис Premier) вызвала в основном критические замечания пользователей социальной сети ВКонтакте. Алиса Агаева, например, написала: "Квартирник у Маргулиса. Версия для отсталых", а Дарья Ермакова - "Квартирник у Маргулиса уже не тот".

У второй серии рейтинги были выше, а группа Dabro справедливо получила положительные оценки. Меж тем, дата "третьей серии" пока неизвестна.

Да и по "классическому" уже "Квартирнику у Маргулиса" многие зрители уже соскучились…

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