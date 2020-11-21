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21.11.2020 21:22
Рубрика: Спорт

Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при в Москве

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева одержала победу на московском этапе Гран-при, который проходит на льду арены "Мегаспорт".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Михаил Синицын/РГ
Бойкова и Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при в Москве

Благодаря практически безошибочному прокату произвольной программы, в которой Туктамышева исполнила два сложнейших прыжка в женском одиночном катании - два тройных акселя, ученица Алексея Мишина смогла обойти действующую чемпионку Европы Алену Косторную. Алена, отметим, пока не восстановила триксель и выступает без элементов ультра-си.

После короткой программы в тройке сильнейших также была Александра Трусова. Но произвольная программа Саше не удалась. "Королева четверных" упала с трех "квадов", а также с тройного лутца. Эти падения отбросили Трусову на четвертое место.

Третьей стала еще одна ученица Мишина Анастасия Гулякова, показавшая сегодня чистый прокат.

По сумме за два выступления Туктамышева набрала 223,39 балла. Косторная получила 220,78 балла, Гулякова - 199,03, Трусова - 198,93.

Спорт Фигурное катание

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