Есть ли у Европы альтернативы российскому газу

В 2019 году совокупный объем потребления газа в ЕС составил 560 миллиардов кубометров. Из них чуть менее 200 миллиардов было поставлено по газопроводам из России. Еще 21 миллиард кубометров был экспортирован из нашей страны в виде сжиженного природного газа (СПГ). То есть доля российского газа на европейском рынке составляет 39%.
Около 170 миллиардов кубометров газа для Европы производится в Северном море, в основном Норвегией (120 млрд кубометров). Несмотря на открытия новых месторождений, серьезного прироста добычи здесь не ожидается. Еще 170 миллиардов кубометров приходятся на экспорт из других стран как в виде СПГ, так и трубопроводами.
После России крупнейшие поставщики - Катар (32,7 млрд кубометров, только СПГ), Алжир (30 млрд, трубопровод и СПГ), США (17,7 млрд, СПГ) и Нигерия (15,7 млрд, СПГ). Уже на основании этих цифр видно, реальное соотношение сил. Главные потребители газа в Европе - Германия (95 млрд кубометров в 2019 году), Великобритания (80 млрд) и Италия (74 млрд), получают российский трубопроводный газ, причем первые две страны из "Северного потока" и других вариантов поставок у них нет. Добыча в Северном море снижается.
Остается только СПГ, но, он дороже, и, например, в Германии нет ни одного терминала для его приема - строительство единственного, которое было продавлено президентом США Дональдом Трампом, было заморожено в ноябре этого года. В Великобритании и Италии терминалы есть, но отказываться от трубопроводного газа они совсем не спешат. Эти страны даже никогда не выступали против "Северного потока-2", хотя для Италии он никакой экономической ценности не имеет.
Зато показателен список противников российского проекта. Это Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия - страны, через которые идет транзит российского газа по другим маршрутам, на чем они неплохо зарабатывают. Запуск "Северного потока-2" снизит объемы прокачки через их территории, и, соответственно, уменьшит поступления в их бюджет. Заполучив такого союзника, как США, они с легкостью говорят об угрозе "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы, но при этом активно приветствуют продолжение транзита через Украину и поставки по газопроводу "Ямал-Европа".
Несколько потеснить российский газ, но только в одной стране, может пока еще не законченный проект Baltic Pipe - морской газопровод с месторождений в Северном море в Польшу мощностью в десять миллиардов кубометров. Причем Варшава уже высказала намерение обойтись без наших поставок с 2022 года. Часть газа Польша планирует закупать в виде СПГ. Другое дело, что сам отказ от российского газа мотивирован исключительно политической конъюнктурой, которая, как известно, быстро меняется, а экономически, в некризисных условиях, трубопроводный газ пока дешевле СПГ.
Немного по другому обстоят дела в Южной Европе куда 16 ноября начались поставки газа из Азербайджана по новому "Трансадриатическому газопроводу" (TAP). Но его мощность составляет всего десять миллиардов кубометров и он не может соперничать даже с европейским продолжением "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров). Сейчас, в период кризиса из-за пандемии и низких цен на энергоресурсы, поставки по TAP могут составить конкуренцию российскому трубопроводному газу в Греции и Италии, поскольку азербайджанский газ дешевле российского, но едва только рынок вернется в нормальное состояние, а спрос восстановится, они станут мешать подорожавшему СПГ.
Единственным поставщиком газа, который сумел бы серьезно снизить российский экспорт в Европу мог стать Иран. Но с 70-х годов прошлого века США оказывают России невольные услуги, периодически вводя санкции против Тегерана. Поэтому до сегодняшнего дня так и не создана инфраструктура для таких поставок. Кроме того иранский газ дорогой. Теоретически Исламская республика могла бы отправлять в Европу до 35 миллиардов кубометров голубого топлива. Но пока Ирану удается экспортировать его в западном направлении только в Турцию и Ирак, и будущее этих поставок весьма туманно.