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21.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Есть ли у Европы альтернативы российскому газу

Текст: Сергей Тихонов
Перенос с января на апрель 2022 года запуска второй нитки газопровода Eugal - сухопутного продолжения "Северного потока-2" в Европе, очередной раз всколыхнули страсти вокруг недостроенного российского газопровода. Но каким бы не оказалось будущее проекта "Газпрома", если взглянуть на европейский газовый рынок со стороны потребителя, абсолютно ясно, что особых альтернатив поставкам голубого топлива из России, здесь нет. А если спрос на газ в Европе будет расти, то и без "Северного потока-2" обойтись не удастся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2019 году совокупный объем потребления газа в ЕС составил 560 миллиардов кубометров. Из них чуть менее 200 миллиардов было поставлено по газопроводам из России. Еще 21 миллиард кубометров был экспортирован из нашей страны в виде сжиженного природного газа (СПГ). То есть доля российского газа на европейском рынке составляет 39%.

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Около 170 миллиардов кубометров газа для Европы производится в Северном море, в основном Норвегией (120 млрд кубометров). Несмотря на открытия новых месторождений, серьезного прироста добычи здесь не ожидается. Еще 170 миллиардов кубометров приходятся на экспорт из других стран как в виде СПГ, так и трубопроводами.

После России крупнейшие поставщики - Катар (32,7 млрд кубометров, только СПГ), Алжир (30 млрд, трубопровод и СПГ), США (17,7 млрд, СПГ) и Нигерия (15,7 млрд, СПГ). Уже на основании этих цифр видно, реальное соотношение сил. Главные потребители газа в Европе - Германия (95 млрд кубометров в 2019 году), Великобритания (80 млрд) и Италия (74 млрд), получают российский трубопроводный газ, причем первые две страны из "Северного потока" и других вариантов поставок у них нет. Добыча в Северном море снижается.

Остается только СПГ, но, он дороже, и, например, в Германии нет ни одного терминала для его приема - строительство единственного, которое было продавлено президентом США Дональдом Трампом, было заморожено в ноябре этого года. В Великобритании и Италии терминалы есть, но отказываться от трубопроводного газа они совсем не спешат. Эти страны даже никогда не выступали против "Северного потока-2", хотя для Италии он никакой экономической ценности не имеет.

Зато показателен список противников российского проекта. Это Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия - страны, через которые идет транзит российского газа по другим маршрутам, на чем они неплохо зарабатывают. Запуск "Северного потока-2" снизит объемы прокачки через их территории, и, соответственно, уменьшит поступления в их бюджет. Заполучив такого союзника, как США, они с легкостью говорят об угрозе "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы, но при этом активно приветствуют продолжение транзита через Украину и поставки по газопроводу "Ямал-Европа".

Фото: nord-stream2.com
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Несколько потеснить российский газ, но только в одной стране, может пока еще не законченный проект Baltic Pipe - морской газопровод с месторождений в Северном море в Польшу мощностью в десять миллиардов кубометров. Причем Варшава уже высказала намерение обойтись без наших поставок с 2022 года. Часть газа Польша планирует закупать в виде СПГ. Другое дело, что сам отказ от российского газа мотивирован исключительно политической конъюнктурой, которая, как известно, быстро меняется, а экономически, в некризисных условиях, трубопроводный газ пока дешевле СПГ.

Немного по другому обстоят дела в Южной Европе куда 16 ноября начались поставки газа из Азербайджана по новому "Трансадриатическому газопроводу" (TAP). Но его мощность составляет всего десять миллиардов кубометров и он не может соперничать даже с европейским продолжением "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров). Сейчас, в период кризиса из-за пандемии и низких цен на энергоресурсы, поставки по TAP могут составить конкуренцию российскому трубопроводному газу в Греции и Италии, поскольку азербайджанский газ дешевле российского, но едва только рынок вернется в нормальное состояние, а спрос восстановится, они станут мешать подорожавшему СПГ.

Единственным поставщиком газа, который сумел бы серьезно снизить российский экспорт в Европу мог стать Иран. Но с 70-х годов прошлого века США оказывают России невольные услуги, периодически вводя санкции против Тегерана. Поэтому до сегодняшнего дня так и не создана инфраструктура для таких поставок. Кроме того иранский газ дорогой. Теоретически Исламская республика могла бы отправлять в Европу до 35 миллиардов кубометров голубого топлива. Но пока Ирану удается экспортировать его в западном направлении только в Турцию и Ирак, и будущее этих поставок весьма туманно.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Отрасли Ресурсы В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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