Евродепутат выступил за отмену санкций против России

Отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, призвал депутат Европарламента Жером Ривьер.

По его словам, снятие ограничений против Москвы может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений.

Кроме того, отмена санкций позволит укрепить доверие между странами-участницами "нормандской четвертки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Конфликт на Украине можно разрешить лишь путем переговоров в рамках этого формата.

Между тем в Германии предложили вернуться к идее о создании единого экономического пространство от Лиссабона до Владивостока. Бизнес полагает, что это позволит объединить технологические ноу-хау и рыночный потенциал Западной и Восточной Европы и Центральной Азии и обеспечить мировое лидерство в области цифровых и "зеленых" технологий будущего.

"Если мы хотим удержаться в жесткой конкуренции и укрепить экономический рост, ЕС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны преодолеть существующие торговые барьеры и снять визовые преграды", - говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики.