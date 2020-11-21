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21.11.2020 12:55
Рубрика: В мире

Ежедневная смертность от COVID-19 в США достигла самого высокого уровня с мая

Текст: Максим Макарычев

Ежедневная смертность от COVID-19 в США достигла самого высокого уровня с весны. В настоящее время в стране в среднем умирает более 1300 человек в день. В конце апреля на пике пандемии в Нью-Йорке в США был зафиксирован антирекорд в 2200 смертей в день.

Фото: iStock
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Всего за последнюю неделю в Америке было зафиксировано более 10 тысяч смертельных случаев, что почти вдвое больше, чем недельное число погибших всего месяц назад. Общее число погибших в США за время пандемии достигло почти 254 тысяч человек, что является самым большим показателем в мире, сообщает Associated Press.

Число подтвержденных случаев заражения превысило 11,8 миллиона. В пятницу было зарегистрировано более 195 500 новых случаев заболевания COVID-19. Отметим, что, например, в июле наибольшее количество однодневных случаев заражения в Соединенных Штатах составило немногим более 77 тысяч. Некоторые города заказывают мобильные морги, в то время как многие больницы в разных частях страны сообщают о перегруженности отделений интенсивной терапии, а также о "моральном и физическом" истощении персонала.

Эксперты в области здравоохранения опасаются, что поездки по стране в честь Дня Благодарения и праздничные мероприятия на следующей неделе будут способствовать еще большему распространению вируса. Тем временем многие штаты и города вводят строгие ограничения. Стало известно, что власти Калифорнии распорядились ввести комендантский час с 22 часов до 5 утра с субботы. Он охватит 94 процента из 40-миллионого населения штата.

Между тем

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые на этой неделе призвали американцев отказаться от поездок по стране, сообщили, что около 40% коронавирусных инфекций в Америке в настоящее время протекают бессимптомно. В недавно обновленном руководстве CDC говорится, что большинство инфекций передается людьми, у которых нет симптомов, отмечает CNN.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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