Гол Зобнина спас "Спартак" от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

Новости

В Помпеях обнаружены останки богача и раба, погибших при извержении Везувия 21:18
В Курской области лифт с пассажиркой рухнул во время эвакуации 21:12
За сутки от коронавируса вылечили 224 военнослужащих Вооруженных сил 20:50
Четыре человека погибли в ДТП под Орлом 20:10
Фигурист Козловский: Первое место - наше, остальные - в очередь 19:56
Арестован похититель первоклассника под Владимиром 19:44
Голландский журналист подключился к видеоконференции министров обороны ЕС 19:14
В США казнили преступника через 26 лет после вынесения приговора 18:48
Премьер Казахстана не принял извинения украинского коллеги 18:32
"Спартак" и "Динамо" назвали составы на дерби в РПЛ 18:27
Путин предложил изменить траекторию глобального развития 18:14
Лавров оценил значимость трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху 18:10
Путин призвал отказаться от практики односторонних санкций 17:50
Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса 17:39
Путин назвал сумму антикризисной поддержки 17:23
США освободили израильского шпиона 17:13
На Москву надвигается снежный циклон "Сара" 16:26
Дочь Шойгу - единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона России 15:58
В Москве простились с Народным художником Сергеем Бархиным 15:55
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел" 15:43
Оператор "Хранителей" снимет игровой ремейк "Чипа и Дейла" 15:32
За убийство шестилетнего мальчика под Саратовом задержали рецидивиста 15:30
Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг 15:05
Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 14:53
Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
21.11.2020 21:00
Рубрика: Спорт

Гол Зобнина спас "Спартак" от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России по футболу - 1:1.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На столичное дерби "Спартак" - "Динамо", которое стало главным событием 15-го тура, футболисты обеих команд вышли в футболках, посвященных столетию со дня рождения легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. В составе "бело-голубых" он дважды становился чемпионом СССР как футболист, а под его руководством "красно-белые" дважды становились чемпионами страны.

Фото: РИА Новости
"Зенит" не смог обыграть "Ахмат" в гостевом матче 15-го тура РПЛ

В составе "Спартака" с первых минут на поле вышел Александр Кокорин, который составил атакующий дуэт с Эсекелем Понсе. Чуть позади действовал Джордан Ларссон. Состав "Динамо" особых изменений не претерпел - из-за дисквалификации отсутствовал экс-спартаковец Сергей Паршивлюк.

Первый тайм встречи не получился ярким. "Динамо" чуть более удачно атаковало, "Спартак" пытался играть на контратаках, но долгое время никак не мог создать моменты у ворот Антона Шунина. Динамовцы пару раз опасно потревожили Александра Максименко, но голкипер с честью вышел из непростых ситуаций.

В концовке тайма команды обменялись голевыми моментами. Сначала Роман Зобнин пробил в дальний угол и лишь мастерство Шунина спасло "Динамо" от гола - мяч от его пальцев попал в штангу. Динамовцы ответили дальним ударом Николы Моро, который пришелся в перекладину.

Во втором тайме активно заиграл уже "Спартак". Опасно бил Айртон, но Шунин доказал, что не зря был основным вратарем сборной. "Красно-белые" продолжили атаковать и едва не пропустили после удара Дмитрия Скопинцева, но Максименко удар отразил, а защитники сыграли на подстраховке. Следом выручать пришлось уже Шунину, который не дал отличиться Зобнину.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" обыграл "Тамбов" в матче 15-го тура РПЛ

Максименко спас еще в одном моменте, но вскоре капитулировал и он - дальний удар Скопинцева на 79-й минуте оказался неберущимся. Впрочем, через шесть минут "Спартак" отыгрался благодаря действиям Зобнина: с первым его ударом Шунин справился, но отразить добивание не сумел.

"Спартак" набрал 29 очков и расположился на третьей позиции в турнирной таблице. "Динамо" с 27 баллами строчкой ниже.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова
Пандемия коронавируса может вызвать вспышку заразной болезни
На Москву надвигается снежный циклон "Сара"
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии