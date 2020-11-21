Гол Зобнина спас "Спартак" от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России по футболу - 1:1.

На столичное дерби "Спартак" - "Динамо", которое стало главным событием 15-го тура, футболисты обеих команд вышли в футболках, посвященных столетию со дня рождения легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. В составе "бело-голубых" он дважды становился чемпионом СССР как футболист, а под его руководством "красно-белые" дважды становились чемпионами страны.

В составе "Спартака" с первых минут на поле вышел Александр Кокорин, который составил атакующий дуэт с Эсекелем Понсе. Чуть позади действовал Джордан Ларссон. Состав "Динамо" особых изменений не претерпел - из-за дисквалификации отсутствовал экс-спартаковец Сергей Паршивлюк.

Первый тайм встречи не получился ярким. "Динамо" чуть более удачно атаковало, "Спартак" пытался играть на контратаках, но долгое время никак не мог создать моменты у ворот Антона Шунина. Динамовцы пару раз опасно потревожили Александра Максименко, но голкипер с честью вышел из непростых ситуаций.

В концовке тайма команды обменялись голевыми моментами. Сначала Роман Зобнин пробил в дальний угол и лишь мастерство Шунина спасло "Динамо" от гола - мяч от его пальцев попал в штангу. Динамовцы ответили дальним ударом Николы Моро, который пришелся в перекладину.

Во втором тайме активно заиграл уже "Спартак". Опасно бил Айртон, но Шунин доказал, что не зря был основным вратарем сборной. "Красно-белые" продолжили атаковать и едва не пропустили после удара Дмитрия Скопинцева, но Максименко удар отразил, а защитники сыграли на подстраховке. Следом выручать пришлось уже Шунину, который не дал отличиться Зобнину.

Максименко спас еще в одном моменте, но вскоре капитулировал и он - дальний удар Скопинцева на 79-й минуте оказался неберущимся. Впрочем, через шесть минут "Спартак" отыгрался благодаря действиям Зобнина: с первым его ударом Шунин справился, но отразить добивание не сумел.

"Спартак" набрал 29 очков и расположился на третьей позиции в турнирной таблице. "Динамо" с 27 баллами строчкой ниже.