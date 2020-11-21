Голландский журналист подключился к видеоконференции министров обороны ЕС

Журналист телеканала RTLNieuws Даниэль Верлаан в порядке эксперимента подключился к видеоконференции министров обороны Евросоюза в пятницу в ZOOM. В качестве отчета он приложил видеозапись в Twitter, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

По словам Верлаана, появление на видеоконференции вызвало некоторое замешательство и смех у министров. Обнаружить его среди участников не составляло труда. Журналист был в черной майке и приветствовал всех из своей квартиры.

"Кто вы". - спросил Верлаана председательствовавший на заседании верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На экране при этом возникла надпись, что звонок был "перехвачен".

После предупреждения об ответственности за несанкционированное вмешательство в мероприятие, Верлаан срочно прервал связь.

Даниэль Верлаан объяснил, что на одной из фотографий в Twitter голландского министра обороны он нашел код встречи и пароль для подключения в ZOOM. После этой истории, вероятно, последуют оргвыводы в Брюсселе и Гааге.

Между тем на видеоконференции министры обороны впервые оценили стратегический потенциал Евросоюза. Речь идет о секретном проекте "Стратегический компас", который должен учитывать объединенные данные разведслужб. Компетентным службам придется уточнить, что об этом узнал журналист из Нидерландов.