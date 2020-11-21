Иммунолог рассказал об опасности неправильного приема витаминов

Бесконтрольный или неправильный прием поливитаминов может привести к состоянию гипервитаминоза, который более опасен, чем дефицит витаминов. К примеру, передозировка витаминов D или A может стать причиной токсического поражения печени.

- Тошнота, вялость, усталость, рвота - признаки интоксикации. Люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение, - рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, нет необходимости принимать поливитамины, если питаться свежими фруктами и овощами, или принимать поливитамины по назначению врача.