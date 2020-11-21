Исполняется 100 лет со дня рождения композитора Яна Френкеля

В субботу исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского композитора народного артиста СССР Яна Френкеля. К этой дате в Оренбурге, где музыкант жил в годы Великой Отечественной войны, 18 ноября открыли мемориальную доску в его честь.

Памятный знак появится на доме №57 по улице 9-го Января по инициативе благотворительного фонда "Евразия". Именно сюда осенью 1941 года приехал из занятого фашистами Киева студент третьего курса консерватории Ян Френкель. В Оренбурге, который тогда назывался Чкалов, к этому времени уже было очень много талантливых музыкантов, прибывших в эвакуацию из Ленинграда и Москвы. В один из созданных здесь оркестров и попросился Френкель. Он играл на скрипке в кинотеатре "Октябрь". Для молодого человека почти двухметрового роста голод и холод станут, по его собственным словам, самыми пронзительными воспоминаниями чкаловской эвакуации.

В начале 1942 года Френкель поступил в Чкаловское артиллеристское зенитное училище. Здесь, в Оренбурге, появилась и первая созданная им песня "Шел пилот по переулку". В конце 1943 года Френкеля отправили на фронт. Он стал командиром артиллеристского орудия, получил тяжелое ранение, долгое время провел в госпиталях, после чего был признан негодным к воинской службе.

Вернувшись в Оренбург, Френкель поступил в концертно-эстрадное бюро, которое организовывало концерты в госпиталях, на предприятиях, в воинских частях. Играя на скрипке, будущий композитор одновременно освоил игру на фортепиано, аккордеоне и начал сочинять музыку. Великую Отечественную войну он все же закончил на фронте - уже гражданским человеком, но в составе военного оркестра. Всесоюзная слава композитора-песенника пришла к Френкелю значительно позже - в 1960-е годы с песней "Годы" на слова Марка Лисянского. Он создал очень много песен и музыки к кинофильмам, а его визитной карточкой стали знаменитые "Журавли" на стихи Расула Гамзатова.

Решение фонда "Евразия" увековечить память Яна Френкеля в год 75-летия Великой Победы, в канун 100-летия со дня рождения композитора, было поддержано Оренбургской областной универсальной библиотекой им. Н.К. Крупской и Государственным архивом Оренбургской области.