Четверть века назад удалось завершить войну в Боснии и Герцеговине

На военной базе США в Дейтоне 21 ноября 1995 года состоялось парафирование общерамочного (Дейтонского) мирного соглашения, положившего конец кровопролитному конфликту в Боснии и Герцеговине (БиГ), длившемуся более трех лет и принесшему огромные страдания и жертвы всем трем народам страны - бошнякам, хорватам и сербам.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, непреходящая ценность мирного соглашения состоит в том, что в нем прописаны особенности внутренней организации БиГ, закреплено конституционное положение двух энтитетов, разграничены сферы ответственности уровней власти, гарантирован равноправный статус трех государствообразующих народов, предусмотрена выверенная схема реализации ими своих национальных прав вплоть до вето по особо важным вопросам. "Покушаться на эти фундаментальные постулаты, значит подрывать основы государственности Боснии и Герцеговины", - подчеркнул дипломат в интервью газете "Глас Српске".

Так в каком же направлении развивается БиГ? Есть ли в настоящее время точки соприкосновения и общие ориентиры у лидеров сербов, бошняков и хорватов? Каковы интересы здесь Запада и России? Отвечая на эти вопросы, следует помнить, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны. Здесь же была проведена и первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой авиацией альянса проводились бомбардировки позиций сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонским мирным соглашением, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов): Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской, а также округа Брчко, над которыми стоят совет министров и президиум - высший коллективный орган управления страны, где свои народы представляют Шефик Джаферович (бошняков), Желько Комшич (хорватов), Милорад Додик (сербов).

При этом лидер Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик, чье политобъединение уверенно победило на состоявшихся здесь 15 ноября локальных выборах, открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на сворачивании механизма внешнего протектората за счет закрытия аппарата высокого представителя и удаления иностранцев из конституционного суда БиГ. Все это, естественно, является поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США. Кроме того, сербский лидер подчеркивает, что, по его мнению, на Западе желают, чтобы сербы молчали, но они обязаны говорить о преступлениях НАТО и никогда не забывать о них. Политик считает, что Россия осталась последней страной, которая придерживается международного права на Балканах, защищая и отстаивая его.

На этом фоне Джаферович и Комшич видят своих союзников главным образом на Западе. Они призывают к интеграции БиГ в НАТО, настаивают на признании Косово, диверсификации поставок газа в страну якобы для меньшей зависимости от Москвы, в частности, за счет закупок американского сжиженного газа. Россия же рассматривается ими, прежде всего, как экономический партнер и большой рынок сбыта для своей продукции. Такая политика полностью поддерживается представителями Вашингтона и Брюсселя в Сараево, прилагающими максимум усилий для ускорения евроатлантической интеграции данного балканского государства и призывающими в этой связи даже к корректировке Дейтонского мирного соглашения.

Очевидно, что и спустя 25 лет в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х готов, а также тем, что сербы по-прежнему видят в качестве своих главных геополитических союзников Москву и Белград, в то время как хорваты ориентируются на Брюссель и Загреб, а бошняки - Анкару и Вашингтон.

Не испытывает восторга по поводу состояния внутриполитической обстановки в стране и посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. "Наблюдаю местные дела уже давно, - и с позиций работы в Москве, и вот уже шесть лет здесь - с сожалением отмечаю, что ситуация в плане внутреннего диалога становится только хуже", - поделился дипломат своими впечатлениями в ходе эксклюзивного интервью "РГ".

"Что самое печальное, продолжает падать взаимное доверие и взаимопонимание между народами Боснии и Герцеговины. Не все ощущают здесь себя достаточно комфортно, испытывая давление со стороны партнеров, увлеченных фактическим пересмотром основополагающих принципов современной Боснии и Герцеговины в пользу централизации государства, унитаризации ее административной системы. Вижу в этом опасность для будущего этой многонациональной страны, равноправия ее государствообразующих народов", - отметил Иванцов.

Посол убежден, что будущее Боснии и Герцеговины находится в плоскости реализации Дейтонского мирного соглашения в том виде, как он был подписан в 1995 году.

"Там предусмотрены необходимые механизмы для обеспечения баланса интересов всех народов Боснии и Герцеговины и двух ее энтитетов, их просто нужно придерживаться. Кому-то такая система может показаться громоздкой и неэффективной, но она вполне рабочая, а в местных условиях так и вообще безальтернативная. Кажется, кто-то из руководителей уже давно бывшей СФРЮ однажды сказал, что если Югославия действительно нужна, то она должна быть нужна всем. Полагаю, этот тезис вполне применим и к Боснии и Герцеговине", - заявил Иванцов.

"Ситуация здесь изменится к лучшему тогда, когда будут созданы условия для того, чтобы все народы ощущали себя в стране как дома, а не находились под постоянным прессингом только за то, что имеют собственное мнение по тому или иному важному для них вопросу. Равноправие, взаимное уважение, диалог, компромисс и консенсус, - вот лекарства от затянувшегося здесь внутриполитического кризиса. Россия только и делает, что последовательно это всем рекомендует", - добавил он.