Лавров оценил значимость трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, заявление лидеров нацелено то, чтобы люди, жившие здесь всегда, смогли вернуться к существованию в условиях сложившихся реалий.

"К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - цитирует РИА Новости Лаврова по итогам переговоров в Баку.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе​​​. В соответствии с документом, стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются посты российских миротворцев.