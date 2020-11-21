Лавров и Шойгу прибыли в Ереван в составе межведомственной комиссии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Армению в составе межведомственной комиссии для обсуждения вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, включая гуманитарные аспекты, сообщает ТАСС.

В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее глав МИД РФ заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху.

"Есть, к сожалению, тенденция - мы ее чувствуем, - которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется", - подчеркнул министр.

МИД совместно с Минобороны, МЧС и российскими пограничниками участвует в оценке ситуации на месте, информировал Сергей Лавров.