Лавров указал на бесперспективность оспаривания заявления по Карабаху

По словам Лаврова, всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер.
Единогласно подчеркивалось, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми.
"И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - цитирует ТАСС министра.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян выразили свою полную приверженность выполнению достигнутых договоренностей в дальнейшем. Они подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы и спасти многие жизни.
Лавров выразил уверенность, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику, так как они минимально пострадали в период пандемии.
Глава МИД РФ также рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе.
Министр информировал в ходе консультаций, что накануне обратился с такой просьбой к руководству ЮНЕСКО.
Кроме того, Сергей Лавров провел в Ереване первую очную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию с переговоров глав внешнеполитических ведомств.
"В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД РФ и Армении", - написала Захарова.