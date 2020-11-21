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21.11.2020 14:49
Рубрика: Власть

Лавров указал на бесперспективность оспаривания заявления по Карабаху

Текст: Александр Саможнев
Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху является безальтернативным путем преодоления кризиса, попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской межведомственной делегации в Армению.
Фото: МИД РФ/ РИА Новости Фото: МИД РФ/ РИА Новости
Фото: МИД РФ/ РИА Новости

По словам Лаврова, всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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Единогласно подчеркивалось, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми.

"И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - цитирует ТАСС министра.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян выразили свою полную приверженность выполнению достигнутых договоренностей в дальнейшем. Они подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы и спасти многие жизни.

Лавров выразил уверенность, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику, так как они минимально пострадали в период пандемии.

Глава МИД РФ также рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Министр информировал в ходе консультаций, что накануне обратился с такой просьбой к руководству ЮНЕСКО.

Кроме того, Сергей Лавров провел в Ереване первую очную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию с переговоров глав внешнеполитических ведомств.

"В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД РФ и Армении", - написала Захарова.

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