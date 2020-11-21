Леонид Агутин выиграл в международном песенном конкурсе США

Конкурс Songwriting Competition проводится уже в 25-й раз. И впервые в нем победил музыкант из России. Леонид Агутин выиграл в номинации World Music с песней Just a Rainy Day.

Эта красивая, немного грустная гитарная композиция из альбома 2020 года La Vida Cosmopolitia. На акустической гитаре в ней также играет легендарный исполнитель Эл Ди Меола. Вместе они и сочинили эту душевную, лиричную песню. Еще одним ее автором стал продюсер Алекс Сина.

В номинации World Music музыканты обошли девять других финалистов. И теперь им положена не только новая слава, но и материальное вознаграждение - памятные подарки на сумму 2,2 тысячи долларов.

Новый альбом Агутина также попал в long list премии Grammy-2021 сразу в пяти номинациях. А композиция Just a Rainy Day претендует на награду в номинации "Лучшее содружество" (дуэт Леонид Агутин - Эл Ди Меола).

Попадет ли наш российский артист в short list претендентов на награду, станет известно в начале декабря после голосования членов Национальной академии искусства и звукозаписи США, ответственной за вручение Grammy.