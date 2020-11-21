Михаил Коляда одержал победу на Гран-при в Москве

Российский одиночник Михаил Коляда выиграл московской этап Гран-при по фигурному катанию, который проходит на ледовой арене "Мегаспорт".

После короткой программы, в которой не получился четверной тулуп, Коляда шел третьим, уступая соотечественнику Петру Гуменнику и грузину Морису Квителашвили.

Однако Михаил с большим преимуществом победил в произвольной программе (188,55 балла) и поднялся на итоговое первое место.

Гуменник во второй день соревнований показал лишь шестой результат (172,21), Квителашвили - четвертый (176,24). Однако оба спортсмена остались на пьедестале.

В сумме Коляда набрал 281,89 балла. Вторым стал Квителашвили (275,8), третьим - Гумменик (268,47).

Михаил Коляда - серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2017 и 2018 годы). С этого сезона тренируется у Алексея Мишина.