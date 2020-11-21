Мишустин расширил поддержку туроператоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил возмещать затраты туроператоров по возврату туристов из-за рубежа за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Глава правительства внес необходимые изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

На поддержку отрасли, пострадавшей из-за ограничений по COVID-19, ранее правительство выделило 3,5 миллиарда рублей. Субсидиями частично компенсируются расходы на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Однако такая поддержка оказывалась только тем, кто вывозил туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране их пребывания.

В то же время по рекомендациям Роспотребнадзора компании начинали возвращать россиян с курортов заранее. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки.