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21.11.2020 01:46
Рубрика: Спорт

"Монако" одержал волевую победу над "ПСЖ" забив три мяча во втором тайме

Текст: Максим Домчев

"Монако" в матче 11-го тура чемпионата Франции сенсационно переиграл лидера турнира "ПСЖ" со счетом 3:2. К этой встрече команды подошли с серьезными кадровыми потерями. У монегасков по-прежнему никак не восстановится полузащитник сборной России Александр Головин, отсутствовали также еще несколько лидеров во главе в лучшим бомбардиром команды Виссамом Бен-Йеддером.

Фото: instagram.com / alex_golovin17
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Потери парижан оказались еще более значительными. Они лишись более половины основного состава. Не оказалось в старте и Неймара, который после повреждения остался в запасе.

По ходу первого тайма "ПСЖ" уверенно доминировал. Дважды забил Килиан Мбаппе, причем второй гол - с пенальти. Он также мог оформить и хет-трик, но еще один гол был отменен после просмотра VAR. Также ране на повторе судьи увидели офсайд и отменили взятие ворот его партнера по команде Мойзе Кина.

В перерыве наставник "Монако" Нико Ковач провел две замены, выпустив на поле, в том числе, и многоопытного Сеска Фабрегаса. И именно он смог встряхнуть игру команды в центре поля. Кевин Фолланд сначала отквитал один мяч, а затем и сравнял счет. А за восемь минут до финального свистка игрок парижан Абду Диалло сфолил в своей штрафной и был удален с поля. Назначенный пенальти хладнокровно реализовал Фабрегас.

"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Монако" теперь на второй строчке с 20-ю очками.

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