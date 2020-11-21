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21.11.2020 10:42
Рубрика: Общество

Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс

Текст: Любовь Проценко

Москвичи, сдававшие ПЦР-тесты в городских поликлиниках, будут получать результаты в СМС-сообщениях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями. Нововведение внедрено для того, чтобы жители столицы максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности.

Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ. Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому", - рассказала вице-мэр.

Новый сервис не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях. При получении положительного результата теста на коронавирус горожан попросят оставаться дома в режиме самоизоляции. В ближайшее время с ними свяжутся врачи и расскажут о дальнейших действиях. Если результат теста окажется отрицательным, то в тексте сообщения также будет содержаться просьба продолжать следовать правилам безопасности: носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Также сдать ПЦР-тест могут дети - для них открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в мобильном приложении в течение трех дней с момента сдачи анализа. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Напомним, количество слотов для записи на ПЦР в городских поликлиниках было расширено более чем на тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Число ежедневно доступных слотов во взрослой сети составляет 4860, а в детской сети - 1170. Общий объем доступных для записи слотов превышает 6 тысяч.

Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ и у пациентов с пневмонией. Также тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

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