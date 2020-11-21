Нападающий "Боруссии" Холанд признан лучшим молодым игроком Европы

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом года.

Премия, получившая название Golden Boy, присуждается с 2003 года. Данная награда вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В текущем сезоне у Холанда 11 мячей и 3 голевые передачи в 11 матчах за "Боруссию".

По итогам голосования болельщиков приз Web Golden Boy достался 18-летнему нападающему "Барселоны" и сборной Испании Ансу Фати. Совсем недавно он провел дебютный матч за национальную сборную.