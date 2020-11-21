Пандемия в США достигла критической точки

США уже утратили контроль над пандемией. На прошедшей неделе ежесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 160 тысяч, что на 77% больше, чем неделей ранее. По состоянию на 18 ноября количество летальных случаев в США превысило 250 тысяч, что CNN назвал не иначе, как "страшной вехой".

По состоянию на прошлую неделю тесты почти 1,04 миллиона детей и подростков в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус. "После появления вакцин против кори и полиомиелита мы еще не видели, чтобы какой-то вирус сеял хаос в общинах на таком уровне", - отметила президент Американской академии педиатрии Салли Гоза.

Однако эта опасная ситуация, видимо, не особо волновала власти, которые увлечены политической борьбой. На днях лидер США повторно в соцсетях назвал коронавирус китайским, пытаясь найти козла отпущения. Источник нынешней трагедии - это игнорирование властями рисков распространения инфекции.

Китай был первой страной, уведомившей о коронавирусе COVID-19, но это не означает, что его источник находился в Китае. Все больше информаций и итогов исследований показало, что во многих странах обнаружены следы коронавируса, многие из них возникли раньше времени его обнаружения в Китае.

Например, в недавно опубликованной в научном журнале Tumori Journal статье итальянских ученых доказано, что COVID-19 пришел в Италию еще в сентябре 2019-го года. Поэтому ученые сделали вывод, что уже в ноябре там начала распространяться инфекция.

Происхождение вируса - это научный вопрос, и делать выводы имеют право только ученые и медицинские эксперты после научных исследований. Никто не имеет права политизировать его. Однако некоторые американские общественные деятели делают это без зазрения совести.

Недавно агентство Bloomberg News опубликовало статью Тайлера Коуэна, профессора экономики в Университете Джорджа Мейсона, под заголовком "Пандемия увеличила преимущества США в отношении Китая". Хотя США потерпели неудачу в противоэпидемической работе, но было доказано, что "США фактически смогут выдержать большие людские потери", - говорится в статье.

Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Неэтичное высказывание профессора университета удивило многих. Он назвал переживаемую ныне в США трагедию нестрашной. Автор даже сделал такой невообразимый вывод, что "американский народ сильный", что это заставляет Китай "осторожно действовать при разработке военной стратегии в отношении США".

"Американские больницы заполнены пациентами с коронавирусом" - это ошеломляющий заголовок репортажа на сайте агентства Ассошиэйтед пресс от 19 ноября. Еще страшнее выглядит негативный подход и бесстыдная политическая манипуляция американской администрации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что "те страны, которые допускают свободное распространение эпидемии, играют с огнем". Чего же ждут равнодушные американские политики?