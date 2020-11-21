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21.11.2020 16:45
Рубрика: Власть

Пара противолодочных Ту-142 пролетела над тремя северными морями

Текст: Юрий Гаврилов
Важное известие пришло с Северного флота. По сообщению наших военных, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнила двенадцатичасовой патрульный рейд над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

В пресс-службе Северного флота (СФ) сообщили, что самолеты преодолели за это время более семи тысяч километров. Они шли по заранее определенному маршруту над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Противолодочные самолеты СФ пролетели 10 тысяч километров за 11 часов

Международные правила использования воздушного пространства наши военные пилоты не нарушали. А вот ряд важных миссий выполнили. "В ходе полета, помимо решения задач патрулирования, летчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути", - объяснили в штабе СФ.

Вообще-то для патрулирования в небе различных регионов мира командование обычно использует стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики - такие задачи российские авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Противолодочные Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. К примеру, Тихоокеанский флот в марте нынешнего года информировал о рейде двух таких самолетов над нейтральными водами неподалеку от берегов Аляски. Тогда командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что для сопровождения приблизившихся к их границе пары российских дальних противолодочных самолетов в воздух поднимали истребители ВВС Канады и США.

Выполнение подобных задач в Минобороны РФ прежде особо не афишировали. Но два года назад глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". А ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

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Но самолеты Ту-142 обычно характеризуют не как средство воздушного патрулирования, а в связи с крупными военно-морскими учениями, где в том числе отрабатывается поиск "вражеских" подлодок и кораблей. Флотские "туполевы", собственно, для этого и предназначены. Тот же Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны. Он имеет боевой радиус действия до 6,4 тысячи километров и практическую дальность полета 12 тысяч 550 км.

Власть Безопасность Армия

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