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21.11.2020 10:53
Рубрика: В мире

Премьер Японии получил девятый дан по каратэ

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил почетный девятый дан по каратэ, сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: Baron Raimund von Stillfried/wikipedia.org
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С достижением главу правительства в его резиденции поздравил председатель Японской федерации каратэ Такаси Сасагава, который подарил политику черный пояс и доги, униформу для занятий этим видом единоборств. Руководитель кабмина надел обновки поверх деловой сорочки и сфотографировался.

В разговоре с Сасагавой японский премьер выразил намерение приложить все усилия для организации летом 2021 года Олимпиады в Токио, проведение которой было отложено на год из-за пандемии коронавируса.

Известно, что Ёсихидэ Суга активно занимался каратэ в молодости, когда учился в столичном Университете Хосэй. В настоящее время он возглавляет существующее в японском парламенте объединение каратистов, куда входят местные депутаты.

В мире Восточная Азия Япония

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