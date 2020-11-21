Премьер Японии получил девятый дан по каратэ

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил почетный девятый дан по каратэ, сообщает телерадиокомпания NHK.

С достижением главу правительства в его резиденции поздравил председатель Японской федерации каратэ Такаси Сасагава, который подарил политику черный пояс и доги, униформу для занятий этим видом единоборств. Руководитель кабмина надел обновки поверх деловой сорочки и сфотографировался.

В разговоре с Сасагавой японский премьер выразил намерение приложить все усилия для организации летом 2021 года Олимпиады в Токио, проведение которой было отложено на год из-за пандемии коронавируса.

Известно, что Ёсихидэ Суга активно занимался каратэ в молодости, когда учился в столичном Университете Хосэй. В настоящее время он возглавляет существующее в японском парламенте объединение каратистов, куда входят местные депутаты.