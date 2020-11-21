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21.11.2020 09:54
Рубрика: Культура

Премия "Золотая маска" объявила номинантов

Текст: Наталья Лебедева
Номинантами 27-го Фестиваля "Золотая Маска" сезона 2019-2020 стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций. Об этом журналистам сообщила генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

"География "Золотой маски" не пострадала, у нас меньше спектаклей - 56 и меньше номинантов - 198, но география огромная", - объявила она.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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За выбор спектаклей-номинантов отвечали два экспертных совета по драматическому и музыкальному театру, которые для этого отсмотрели 902 постановки. В лонг-лист также были отобраны 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных.

Рекордсменом по количеству номинаций стал Электротеатр "Станиславский", который представит в конкурсе три спектакля, которые вошли в 19 частных номинаций. Самое большое число частных номинаций у спектакля Новосибирского театра "Старый дом" "Идиот".

Большой театр выдвинут в 15 номинациях. Оперы "Дидона и Эней" и "Садко" и балет "Жизель" претендуют на звание "Лучший спектакль". Дмитрий Черняков номинирован как лучший режиссер, а Кристофер Мулдс выдвинут на премию в номинации "Лучший дирижер".

На премию "Золотая маска" номинированы 20 режиссеров. Среди них Юрий Бутусов за спектакль "Пер Гюнт" в Вахтанговском театре, Дмитрий Крымов - "Борис" (проект Леонида Робермана и Музея Москвы), Борис Юхананов - за постановку "Пиноккио. Театр" в Электротеатре, Андрей Могучий - за "Сказку про последнего ангела" в Театре Наций.

Среди театров, чьи поставки выдвинуты на премию сразу в нескольких номинациях, Театр имени Вахтангова, "Гоголь-центр", петербургский БДТ имени Товстоногова, театр "Практика" и Мастерская Брусникина.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" представлены спектакли "Аламжи" Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева (Улан-Удэ), "Королевство кривых" Татарского драматического театра (Альметьевск), "Пер Гюнт" театра имени Вахтангова, "Пиноккио. Переплыть море" Театра драмы (Рязань), "Петровы в гриппе" "Гоголь-центра" и "Сказка про последнего ангела" театра Наций.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В малой форме "Драмы" представлены 14 постановок, среди которых работы театра "Практики", Большого драматического театра имени Товстоногова, Электротеатра "Станиславский".

Напомним, что в число номинантов вошли премьеры, выпущенные с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020. Состав жюри премии объявят в декабре. Тогда же секретариат СТД РФ объявит лауреатов "Золотой маски" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Также в декабре будут объявлены внеконкурсная программа "Маска Плюс" и Детский Weekend.

Имена лауреатов 27-го фестиваля "Золотая маска" объявят на церемонии награждения, которая по традиции пройдет весной 2021 года.

Культура Театр

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