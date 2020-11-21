Пушков прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода миротворцев РФ из Приднестровья.

"Именно присутствие наших миротворцев в данном регионе уже почти 30 лет служит гарантией мира и защиты живущих там людей. Двести двадцать тысяч из них - наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", - со ссылкой на Twitter российского сенатора пишет РИА Новости.

Напомним, столкновения между получившими власть в Кишиневе националистами и жителями преимущественно русскоязычного Приднестровья начались в октябре 1992 года. Полномасштабную войну предотвратили российские войска, начавшие миротворческую операцию. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.