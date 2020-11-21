Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса

Застойная массовая безработица является главным риском вызванного пандемией кризиса, она приводит к росту бедности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки" в формате видеоконференции.

"Главным риском, конечно, несмотря на некоторые позитивные сигналы, все-таки остается так называемая застойная массовая безработица", - сказал Путин. - С последующим ростом бедности и социальной неустроенности".

"И роль двадцатки здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - подчеркнул президент РФ.