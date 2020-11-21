Путин назвал сумму антикризисной поддержки

Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП, заявил президент России, рассказывая на саммите "двадцатки" о мерах, которые приняла Россия для минимизации последствий пандемии.

"Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую базовую ценность - жизнь и здоровье людей", - отметил Владимир Путин.

"Для обеспечения устойчивости национальной экономики и сохранения социальной стабильности правительством совместно с ЦБ реализуется комплексный план помощи населению, малым и средним предприятиям, отраслям, оказавшимся в зоне риска. Оказана поддержка банковскому сектору, региональным бюджетам. Выделены кредиты бизнесу, увеличены госинвестиции", - перечислил президент.

"Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП", - сообщил Путин.