Путин предложил изменить траекторию глобального развития

Президент России назвал основную задачу государств "двадцатки". Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нужно использовать для изменения направления глобального развития, заявил он.

Необходимо использовать кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права, подчеркнул Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки", который прошел в формате видеоконференции.

"Именно в таком подходе к решению глобальных проблем мы видим основную задачу и ответственность "Группы двадцати" как главного форума ведущих экономик мира", - заключил президент.