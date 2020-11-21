Путин призвал отказаться от практики односторонних санкций

Странам "двадцатки" нужно стремиться сдерживать протекционизм и отказаться от односторонних санкций. Об этом заявил президент России на саммите "двадцатки", который прошел в режиме видеоконференции.

"Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - перечислил Путин, добавив, что об этом шла речь в пятницу на саммите АТЭС.

"На повестке также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции", - продолжил президент РФ и подчеркнул, что здесь еще очень много нужно сделать.

В рамках "двадцатки" надо продолжить поиск общих подходов к реформированию ВТО в соответствии с современными вызовами, также считает Путин. "Без стабильной, эффективной, многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно. А альтернативы ВТО сегодня нет", - отметил он.