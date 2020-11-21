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21.11.2020 11:42
Рубрика: Власть

Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры против Запада до 31 декабря 2021 года.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Согласно указу, в целях защиты национальных интересов России продлеваются специальные экономические мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.

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Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер по реализации этого указа. При необходимости кабмин должен будет внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Россия в августе 2014 года в ответ на действия стран Запада запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Контрсанкции были приняты в отношении стран, которые ранее ввели антироссийские санкции - в том числе, США, государств Евросоюза. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения антироссийских санкций ответные меры продлевались, и до нынешнего указа запрет на поставки действовал до конца 2020 года.

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