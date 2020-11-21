Путин сравнил вызванный пандемией кризис с Великой депрессией

Эпидемия коронавируса и глобальный локдаун вызвали такой системный экономический кризис, которого мир не знал со времен Великой депрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки" в режиме видеоконференции.

"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно беспрецедентный", - сказал Путин. - Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал".

"Серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов", - отметил президент РФ.

Видео: RT