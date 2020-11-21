Путин заявил об общей цели обеспечить весь мир вакцинами

Нужно сформировать портфель вакцин и обеспечить всю планету надежной защитой - это общая цель, заявил президент России на саммите "двадцатки", который прошел в формате видеоконференции. Конкуренция неизбежна, но работы хватит на всех, и нужно исходить из гуманитарных соображений, считает он. Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины от коронавируса.

"Россия поддерживает проект ключевого решения саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех", - подчеркнул Владимир Путин.

"Без сомнения, препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием. И Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины", - сообщил президент. Две уже готовы, третья - на подходе.

"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки, - заявил Путин. - Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой".

"Это значит, что работы хватит на всех, - заметил президент. - И, мне кажется, это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это".