Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области

Крыша льнокомбината в Ивановской области частично обрушилась. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Из здания эвакуированы 25 человек. Пострадавших нет, уточняет ТАСС. В ночь на субботу на предприятии произошел пожар. Отрядам понадобилось три часа, чтобы справиться с возгоранием. Его площадь составила три тысячи квадратных метров.

Добавим, что Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, был основан в 1869 году. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики.