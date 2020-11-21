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Рубрика: Происшествия

Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области

Крыша льнокомбината в Ивановской области частично обрушилась. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

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Из здания эвакуированы 25 человек. Пострадавших нет, уточняет ТАСС. В ночь на субботу на предприятии произошел пожар. Отрядам понадобилось три часа, чтобы справиться с возгоранием. Его площадь составила три тысячи квадратных метров.

Добавим, что Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, был основан в 1869 году. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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