На Москву надвигается снежный циклон "Сара"

На центр России, в том числе на Москву, идет мощный циклон "Сара", сообщает центр погоды "Фобос".

Циклон принесет мощные снегопады и метели. Уже с середины дня в воскресенье начнутся метели, резко ухудшится видимость на дорогах. Температура воздуха составит 0 - минус 2 градуса.

В понедельник показания термометров сильно не изменятся, однако снегопад усилится. Видимость ухудшится до 1 километра и менее, это может привести к перебоям в авиасообщении. Снизится атмосферное давление, что может вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.