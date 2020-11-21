В столице ликвидируют последствия пятничного снега с дождем

Через два часа после начала снегопада коммунальные службы города приступили к уборке от снега дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

данным пресс-службы, особое внимание уделено противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.

Впрочем, как отмечают очевидцы, если в центральной части города дороги хорошо обработаны реагентами, то в отдаленных районах улицы покрыты ледяной кашей и наледью, в частности Чертановская улица, улица Красного маяка, Балаклавский проспект, Очаковское шоссе и другие. Из-за ледяной каши, например , в вечерние часы на Чертановской улице две машины занесло, причем один из автомобилей развернуло почти на трамвайные рельсы, проходящие на разделительной полосе улицы.

В комплексе городского хозяйства столицы посоветовали москвичам быть внимательнее на улице и соблюдать правила личной безопасности, не укрываться о непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям - не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Напомним, что по прогнозам синоптиков осадки и ветер с порывами до 16 м/с сохранятся до 06:00 21 ноября. Прирост снега в отдельных районах может составить до 8 см. Впрочем в субботу и воскресенье осадки продолжатся, в основном это будет снег с дождем.